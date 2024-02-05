У Чарльза III нашли рак: к нему срочно летит принц Гарри
75-летнему королю Чарльзу III, перенесшему операцию на простате в январе этого года, диагностировали рак. Как оказалось, поэтому к нему срочно отправляется его младший сын принц Гарри, который вместе со своей женой Меган Маркл находится в США.
Что известно о состоянии Чарльза III, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: заявление Букингемского дворца, Daily Mail.
Что произошло
Как оказалось, недавно в больнице, куда Чарльз III пришел из-за доброкачественного увеличения простаты, специалисты обнаружили еще одну проблему. Последующие диагностические тесты указали на то, что у него рак.
Впрочем, какая имено форма онкологии у короля - не сообщается. Известно, что он уже начал лечение и надеется поскорее вернуться к полноценной работе.
Заявление о состоянии Чарльза III (скриншот)
Отмечается, что Чарльз III решил поделиться своим диагнозом во избежание спекуляций. Также он надеется, что это поможет обществу понять всех, кому пришлось столкнуться с раком.
Принц Гарри срочно отправляется к отцу
Впоследствии стало известно, что младший сын короля, герцог Сассекский, уже поговорил с отцом и знает о его диагнозе. Поэтому он уже решил отложить все дела и лететь к Чарльзу III.
По информации источника, близкого к принцу Гарри, он планирует увидеть отца уже в ближайшие дни.
Кроме этого, уже стало известно, что последний раз монарха видели 4 февраля. Тогда его заметили в Сандрингеме . Журналисты говорили, что король был в "приподнятом настроении" и улыбался, когда шел в церковь.
Ранее мы уже рассказывали, что Кейт Миддлтон после серьезной операции выписали из больницы.
Кроме того, недавно стало известно, что принц Уильям сделал громкое заявление относительно паузы в работе.