Чарльз III призначив принца Вільяма головнокомандувачем бойової авіації Британської армії: як це образило Гаррі

Принц Вільям тепер є головнокомандувачем колишнього полку свого брата принца Гаррі. На цю посад його призначив баько король Чарльз III.

Детальніше про те, чому це може образити Гаррі, розповідає РБК-Україна (проект Styler). Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: Instagram-допис на офіційній сторінці королівської родини та закордонне видання People.

Чарльз III надав Вільяму нове звання, яке образило Гаррі

Король Чарльз призначив принца Вільяма на важливу військову посаду, яка має тісні зв'язки з принцом Гаррі.

Річ в тому, що Чарльз III надав звання головнокомандувача армійської авіації своєму старшому синові на військовій церемонії в Центрі армійської авіації в Гемпширі.

У своїй новій ролі 41-річний Вільям тепер є лідером колишнього полку свого брата принца Гаррі.

Це призначення викликало суперечки, оскільки вважалося, що титул призначався Гаррі. Час оголошення про церемонію, зроблене минулого тижня, також викликало здивування, оскільки збіглося з поверненням Гаррі до Великобританії для короткого візиту, щоб відвідати святкування 10-ї річниці "Invictus Games Foundation" у соборі Святого Павла в Лондоні 8 травня.

Чарльз III надав Вільяму нове звання, яке образило Гаррі (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Король Чарльз вперше оголосив про призначення принца Уельського в серпні 2023 року. Окрім того, що він отримав звання головнокомандувача армійського повітряного корпусу, він також отримав звання начальника "RAF Valley" (його старого підрозділу з часів його служби) і звання обер-полковника мерсійського полку.

Монарх зустрів Вільяма перед вертольотом Apache, де він офіційно передав титул своєму синові. Після церемонії Чарльз і Вільям зустрілися з обслуговуючим екіпажем перед літаком.

Після цього Чарльз залишив захід, а принц Уельський залишився виконувати його перші зобов’язання в якості головнокомандувача армійського повітряного корпусу.

Також варто зауважити, що і Гаррі, і Вільям є навченими військовими пілотами, але в той час, як Гаррі служив в армійському авіаційному корпусі, принц Уельський три роки служив пілотом пошуково-рятувальної служби.

Чарльз III надав Вільяму нове звання, яке образило Гаррі (фото: instagram.com/theroyalfamily)