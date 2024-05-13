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Чарльз III назначил принца Уильяма главнокомандующим боевой авиации Британской армии: как это оскорбило Гарри

Понедельник 13 мая 2024 18:18
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Чарльз III назначил принца Уильяма главнокомандующим боевой авиации Британской армии: как это оскорбило Гарри Чарльз III присвоил Уильяму новое звание, которое оскорбило Гарри (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Принц Уильям теперь главнокомандующий бывшим полком своего брата принца Гарри. На эту должность его назначил король Чарльз III.

Детальнее о том, почему это может оскорбить Гарри, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала были использованы следующие источники: Instagram-сообщение на официальной странице королевской семьи и зарубежное издание People.

Чарльз III присвоил Уильяму новое звание, которое оскорбило Гарри

Король Чарльз назначил принца Уильяма на важный военный пост, имеющий тесные связи с принцем Гарри.

Дело в том, что Чарльз III присвоил звание главнокомандующего армейской авиацией своему старшему сыну на военной церемонии в Центре армейской авиации в Хэмпшире.

В своей новой роли 41-летний Уильям теперь является лидером бывшего полка брата принца Гарри.

Это назначение вызвало споры, поскольку считалось, что титул был назначен Гарри. Время объявления о церемонии, сделанное на прошлой неделе, также вызвало удивление, поскольку совпало с возвращением Гарри в Великобританию для короткого визита, чтобы посетить празднование 10-й годовщины "Invictus Games Foundation" в соборе Святого Павла в Лондоне 8 мая.

Чарльз III назначил принца Уильяма главнокомандующим боевой авиации Британской армии: как это оскорбило ГарриЧарльз III назначил принца Уильяма главнокомандующим боевой авиации Британской армии: как это оскорбило Гарри

Чарльз III присвоил Уильяму новое звание, которое оскорбило Гарри (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Король Чарльз впервые объявил о назначении принца Уэльского в августе 2023 года. Кроме того, что он получил звание главнокомандующего армейским воздушным корпусом, он также получил звание начальника "RAF Valley" (его старого подразделения со времен его службы) и звание обер-полковника мерсийского полка.

Монарх встретил Уильяма перед вертолетом Apache, где он официально передал титул своему сыну. После церемонии Чарльз и Уильям встретились с обслуживающим экипажем перед самолетом.

После этого Чарльз покинул мероприятие, а принц Уэльский остался выполнять его первые обязательства в качестве главнокомандующего армейским воздушным корпусом.

Также следует заметить, что и Гарри, и Уильям являются обученными военными пилотами, но в то время как Гарри служил в армейском авиационном корпусе, принц Уэльский три года служил пилотом поисково-спасательной службы.

Чарльз III назначил принца Уильяма главнокомандующим боевой авиации Британской армии: как это оскорбило ГарриЧарльз III назначил принца Уильяма главнокомандующим боевой авиации Британской армии: как это оскорбило Гарри

Чарльз III присвоил Уильяму новое звание, которое оскорбило Гарри (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Раньше мы рассказывали, почему король Чарльз III отказал во встрече своему сыну принцу Гарри.

Также читайте, как принц Уильям нарушил молчание по поводу новостей о раке Кейт Миддлтон.

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Чарльз III Принц Уильям Принц Гарри Королевская семья
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