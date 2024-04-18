Принц Вільям порушив мовчання щодо новин про рак Кейт Міддлтон і дав зворушливу обіцянку

Принц Вільям відновив свої королівські обов’язки та під час першого візиту у Санбері-он-Суррей дав зворушливу обіцянку своїй дружині Кейт.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Mirror.

Принц Вільям дав зворушливу обіцянку Кейт Міддлтон

Принц Вільям вперше після своєї вимушеної паузи у роботі відвідав благодійну організацію Surplus to Supper у графстві Суррей. Саме там йому передали листівки для принцеси Уельської та короля Чарльза III. Ці листівки з побажаннями на одужання зворушили чоловіка.

Але Вільям і сам встиг зворушити не лише свою дружину Кейт, а ще й всіх присутніх на зустрічі. Річ в тому, що монарх під час своєї промови пообіцяв доглядати за принцесою.

Це сталося після слів жінки, на ім’я Рейчел Кандаппа, яка сказала спадкоємцю престолу піклуватися про Кейт та зауважила, що принц дуже добрий. Після чого Вільям поклав ліву руку на плече жінки та і пообіцяв дбати про Кейт

"Я це зроблю", - впевнено сказав принц Уельський.

Принц Вільям дав зворушливу обіцянку Кейт Міддлтон (фото: Getty images)

Нагадаємо, що Вільям заради допомоги Кейт відступив від королівських обов’язків на певний проміжок часу. Його крайній робочий візит було здійснено 19 березня. Тоді він відвідав Шеффілд, щоб просувати свою кампанію Homewards для бездомних.

Кенсінгтонський палац раніше повідомляв, що Вільям відновить публічні виступи після шкільних канікул своїх дітей, оскільки він продовжує підтримувати Кейт під час її лікування та допомагає їй в усьому.