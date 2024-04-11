Чарльз III планирует помириться с Гарри и Меган Маркл: что задумал король

Король Чарльз III объявил о своем намерении примириться со своим сыном Гарри и его семьей, и это спустя несколько лет после ссоры.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Page Six.

Король Чарльз III планирует примириться с принцем Гарри

Стало известно, что король Чарльз хочет пригласить принца Гарри и Меган Маркл в замок Балморал этим летом, поскольку король испытывает потребность наладить отношения со своими младшими внуками - принцем Арчи и принцессой Лилибет.

"Я вижу, как Чарльз отчаянно хочет увидеть детей и протягивает оливковую ветвь Меган и Гарри. Он может решить, что жизнь слишком коротка. Балморал - действительно идеальное, спокойное место для воссоединения. Если он таки пришлет приглашение, то Гарри и Меган наверняка согласятся на визит", - считает источник.

Такое решение короля кажется странным, но если учесть то, что сейчас он лечится от рака, а борьба с недугом, который может унести жизнь, сильно меняет мировоззрение и люди начинают относиться ко всему по-другому, с большей ценностью и благодарностью.

Король Чарльз III собирается примириться с сыном Гарри и Меганом Марклом (фото: Getty images)

Но намерения короля понять пока трудно, ведь откровенно об этом он не заявил, а весь этот замысел только ради общения с внуками.

Но к лету может еще многое измениться, а решения в королевской семье также не являются постоянными.

Стоит напомнить, что когда Гарри узнал диагноз отца, он прилетел к нему и встретился, правда, не надолго. Но это уже проявление заботы и любви, несмотря ни на что.