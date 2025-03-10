Яку музику слухає король? Чарльз III оприлюднив свій плейлист: у добірці - Боб Марлі та Бейонсе

Король Великої Британії Чарльз III опублікував в Apple Music свій плейлист. До добірки увійшли пісні, деякі з яких можуть здивувати.
Що слухає Чарльз III і чому він вирішив показати свій плейлист, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
"Протягом усього мого життя музика значила для мене дуже багато. Я знаю, що це стосується і багатьох інших. Вона має чудову здатність викликати щасливі спогади, що спливають із найглибших куточків нашої пам'яті, втішати нас у хвилини смутку і переносити нас у далекі місця", - говорив король кілька днів тому, коли представив свій проєкт "The King's Music Room", присвячений Дню співдружності.
У плейлисті Чарльза III 17 пісень. Він зазначав, що зібрав треки, які слухав у різні періоди свого життя.
"Я пам'ятаю, як він приїхав до Лондона виступати, коли я був набагато молодшим, і я зустрів його на якомусь заході. Звичайно, у нього була ця чудова, заразлива енергія, але також його глибока щирість і його глибока турбота про свою спільноту. Я завжди згадую його слова: "У людей є голос усередині них", - розповів Чарльз III.
У цієї пісні, вважає король, "заразлива енергія, через яку неймовірно важко всидіти на місці".
Різноманітність пісень і жанрів у плейлисті пояснюється тим, що деякі треки Чарльз III "привіз" після поїздок до різних країн і континентів.
Нагадаємо, День Співдружності у Великій Британії (Commonwealth Day) - щорічне свято, яке відзначають у другий понеділок березня країни, що входять до Співдружності націй.
Це свято присвячене об'єднанню 56 країн, які раніше входили до Британської імперії. Воно символізує дружбу, співпрацю та спільні цінності держав-членів.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: CNN, Apple Music, офіційний сайт Apple.