Чарльз III і Кейт Міддлтон не єдині: 5 королівських осіб, в яких було діагностовано рак

Вчора, 22 березня, принцеса Уельська Кейт Міддлтон записала відеозвернення, в якому повідомила тяжку новину. В неї виявили рак, і вона проходить хіміотерапію. Майже декілька місяців тому стало відомо про страшний діагноз ще одного члена британської королівської родини - короля Великої Британії Чарльза III.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто ще, крім короля Карла III і дружини принца Вільяма, страждав від онкології.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Вікіпедія.
Після смерті королеви Єлизавети II ЗМІ повідомили про її боротьбу з множинною мієломою, захворюванням, що характеризується ураженням кісткового мозку. Про це заявив письменник і друг герцога Единбурзького, Філіпа, Гайлс Брандрет.
"Я чув, що в королеви була певна форма мієломи - раку кісткового мозку, що пояснило б її втому, втрату ваги та проблеми з пересуванням, про які часто згадували приблизно протягом останнього року її життя", - написав він у біографічній книзі "Єлизавета: інтимний портрет".
Єлизавета II (фото: Getti Images)
Бабуся Карла III у своєму житті зіштовхнулася з кількома онкологічними захворюваннями. Однак інформація про її стан здоров'я була суворо секретною і стала відома лише після її смерті.
Так, у 1966 році їй провели операцію з видалення пухлини після діагностованого раку прямої кишки, а в 1984 році їй довелося перенести операцію з видалення кісти в грудях.
Єлизавета Ангела Маргарита Боуз-Лайон (фото: Вікіпедія)
У рідного діда нинішнього короля Великої Британії, Георга VI, виявили рак легенів. Він помер у віці 56 років, і незважаючи на те, що нещодавно до цього він переніс операцію, під час якої видалили уражену метастазами частину легені, офіційною причиною смерті було оголошено коронарний тромбоз.
Георг VI (фото: Вікіпедія)
Брат Георга VI, який зрікся престолу і так і не став монархом, також зіштовхнувся з раком, а конкретно з раком горла.
Едуард VIII (фото: Вікіпедія)
Фергі, колишня дружина принца Ендрю, одна з небагатьох, хто відкрито розповів про свій досвід боротьби з раком, вважаючи, що це допоможе іншим усвідомити важливість профілактики.
У 2023 році, на щорічному обстеженні, у Сари виявили рак молочної залози на лівих грудях. Щоб запобігти поверненню пухлини, вона прийняла рішення зробити мастектомію і того ж року видалила ліві груди.
У 2024-му герцогиня Йоркська оголосила, що у неї знову онкологія. Під час операції з реконструкції грудей 2023 року хірург запропонував їй видалити дві родимки.
Після півроку обстеження герцогині повідомили, що одна з них виявилася меланомою, що підтвердило наявність у неї раку шкіри.
Сара Маргарет (фото: Вікіпедія)
Нещодавно ми розповідали, що король Чарльз III після чуток про свою смерть з посмішкою вийшов на публіку.
Також монарх поділився зворушливим фото зі своєю мамою, королевою Єлизаветою II.