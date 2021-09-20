Чапкиса "воскресили" на паркете "Танцев со звездами" (видео)

Вчера, 19 сетября, в третьем эфире шоу "Танцы со звездами" представили особенный номер. Благодаря современным технологиям на сцене появился легендарный танцор и хореограф Григорий Чапкис, который ушел из жизни 13 июня 2021 года.

Идея этого номера появилась задолго до начала нового сезона. Сложность процесса состояла в большом объеме покадровой обработки.

Телезрителям очень понравился этот номер. После его завершения зал взорвался аплодисментами. Пользователи сети прокомментировали это.

Напомним, Григорий Чапкис умер в Киеве в возрасте 91 года. Его здоровье сильно пошатнулось в конце декабря 2020 года, тогда танцор попал в больницу с двусторонним воспалением легких.

Перед Новым годом его выписали, но через несколько дней, он снова попал в больницу, но на этот раз его направили "Феофанию". Там Чапкис находился до 12 января. Через месяц он попал в реанимацию из-за осложнений после болезни.

Мы также писали о том, что продюсер "Танцев со звездами" Владимир Завадюк рассказал, почему в первом эфире не вспомнили о Чапкисе.