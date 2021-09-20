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Чапкиса "воскресили" на паркете "Танцев со звездами" (видео)

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Понедельник 20 сентября 2021 08:31
Чапкиса "воскресили" на паркете "Танцев со звездами" (видео) Фото: Григорий Чапкис (facebook.com/grigoriy.chapkis)
Автор: Роман Мирончук

Вчера, 19 сетября, в третьем эфире шоу "Танцы со звездами" представили особенный номер. Благодаря современным технологиям на сцене появился легендарный танцор и хореограф Григорий Чапкис, который ушел из жизни 13 июня 2021 года.

Идея этого номера появилась задолго до начала нового сезона. Сложность процесса состояла в большом объеме покадровой обработки.

Трибьют-номер в память о Григорие Чапкисе (видео: YouTube)

Телезрителям очень понравился этот номер. После его завершения зал взорвался аплодисментами. Пользователи сети прокомментировали это.

  • Похвально, за решение почтить легенду, заслуженного хореографа, который отдал всю свою творческую жизнь для развития танцев и научил традиций своих учащихся профессиональных знаний, которые в дальнейшем стали знаменитостями;
  • Спасибо! Номер до мурашек... не хватает маэстро;
  • Вечная память Григорию Чапкису!!! Всегда будет жить в наших сердцах! Именно "Танцы со звездами" ассоциируются у меня с ним. Номер блестящий!
  • Его надо было в начале показать, причем в начале сезона, а не выпуска;
  • Поразительно! Григорий Чапкис останется в наших сердца.

Напомним, Григорий Чапкис умер в Киеве в возрасте 91 года. Его здоровье сильно пошатнулось в конце декабря 2020 года, тогда танцор попал в больницу с двусторонним воспалением легких.

Перед Новым годом его выписали, но через несколько дней, он снова попал в больницу, но на этот раз его направили "Феофанию". Там Чапкис находился до 12 января. Через месяц он попал в реанимацию из-за осложнений после болезни.

Мы также писали о том, что продюсер "Танцев со звездами" Владимир Завадюк рассказал, почему в первом эфире не вспомнили о Чапкисе.

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Танцы со звездами Григорий Чапкис
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