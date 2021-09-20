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Чапкіса "воскресили" на паркеті "Танців з зірками" (відео)

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Понеділок 20 вересня 2021 08:31
Чапкіса "воскресили" на паркеті "Танців з зірками" (відео) Фото: Григорій Чапкіс (facebook.com/grigoriy.chapkis)
Автор: Роман Мирончук

Вчора, 19 Вересня, у третьому ефірі шоу "Танці з зірками" представили особливий номер. Завдяки сучасним технологіям на сцені з'явився легендарний танцюрист і хореограф Григорій Чапкіс, який пішов з життя 13 червня 2021 року.

Ідея цього номера з'явилася задовго до початку нового сезону. Складність процесу полягала у великому обсязі покадрової обробки.

Триб'ют-номер в пам'ять про Григорія Чапкіса (відео: YouTube)

Телеглядачам дуже сподобався цей номер. Після його завершення зал вибухнув оплесками. Користувачі мережі прокоментували це.

  • Похвально, за рішення вшанувати легенду, заслуженого хореографа, який віддав все своє творче життя для розвитку танців і навчив традицій своїх учнів професійних знань, які в подальшому стали знаменитостями;
  • Спасибі! Номер до мурашок... не вистачає маестро;
  • Вічна пам'ять Григорію Чапкісу!!! Завжди буде жити в наших серцях! Саме "Танці з зірками" асоціюються у мене з ним. Номер блискучий!
  • Його треба було на початку показати, причому на початку сезону, а не випуску;
  • Вражаюче! Григорій Чапкіс залишиться в наших серцях.

Нагадаємо, Григорій Чапкіс помер у Києві у віці 91 року. Його здоров'я сильно похитнулося в кінці грудня 2020 року, тоді танцюрист потрапив до лікарні з двостороннім запаленням легенів.

Перед Новим роком його виписали, але через кілька днів, він знову потрапив до лікарні, але на цей раз його направили "Феофанію". Там Чапкіс перебував до 12 січня. Через місяць він потрапив до реанімації через ускладнення після хвороби.

Ми також писали про те, що продюсер "Танців з зірками" Володимир Завадюк розповів, чому в першому ефірі не згадали про Чапкіса.

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Танцы со звездами Григорий Чапкис
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