Чапкис женился в четвертый раз: супруга младше на 52 года

Григорий Чапкис признался на "Танцах со звездами", что женился в четвертый раз. Избранницей 90-летнего хореографа стала женщина, которая младше его на 52 года.

При этом Чапкис не раскрыл имя своей супруги, но подчеркнул, что именно с ней хочет прожить оставшиеся дни. Хорегограф рассказал, что женился в этом году, поэтому 2020 год для него особенный.

Пара уже несколько лет жила вместе, но только в этом году решили узаконить свои отношения. Хореограф также признался, что приобрел новую квартиру, в которой живет со своей молодой супругой.

Григорий Чапкис рассказал о своей женитьбе (видео: YouTube)

Ранее Чапкис шутил, что каждые 25 лет у него так получается, что он меняет жену, квартиру и машину.

Стоит отметить, что именитый хореограф был женат три раза. От первых двух жен у него остались дочь и сын, которые продолжают дело отца в Италии и США. С последней своей супругой он прожил 24 года.

Напомним, что возлюбленная Чапкиса пришла на "Танцы со звездами-2019". Женщина присутствовала в зрительном зале, но показывать ее хореограф не стал.

Григорий Чапкис говорит, что благодаря новой избраннице, он получил дополнительный стимул к жизни. Он любит заботиться о ней и часто делает сюрпризы.

Ранее Григорий Чапкис откровенно рассказал об интимной жизни в 89 лет. Он также признался, что у нее больше денег, чем у него. Поэтому она точно с ним встречается не из-за денег.