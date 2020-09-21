Чапкіс одружився в четвертий раз: дружина молодша на 52 роки

Григорій Чапкіс зізнався на "Танцях з зірками", що одружився в четвертий раз. Обраницею 90-річного хореографа стала жінка, яка молодша за нього на 52 роки.

При цьому Чапкіс не розкрив ім'я своєї дружини, але підкреслив, що саме з нею хоче прожити решту дні. Хорегограф розповів, що одружився в цьому році, тому 2020 рік для нього особливий.

Пара вже кілька років жила разом, але тільки в цьому році вирішили узаконити свої стосунки. Хореограф також зізнався, що придбав нову квартиру, в якій живе зі своєю молодою дружиною.

Григорій Чапкіс розповів про своє одруження (відео: YouTube)

Раніше Чапкіс жартував, що кожні 25 років у нього так виходить, що він змінює дружину, квартиру і машину.

Варто зазначити, що знаменитий хореограф був одружений три рази. Від перших двох дружин у нього залишились дочка і син, які продовжують справу батька в Італії та США. З останньою своєю дружиною він прожив 24 роки.

Нагадаємо, що кохана Чапкіса прийшла на "Танці з зірками-2019". Жінка була присутня в залі, але показувати її хореограф не став.

Григорій Чапкіс каже, що завдяки новій обраниці, він отримав додатковий стимул до життя. Він любить піклуватися про неї і часто робить сюрпризи.

Раніше Григорій Чапкіс відверто розповів про інтимне життя у 89 років. Він також зізнався, що в неї більше грошей, ніж у нього. Тому вона точно з ним зустрічається не через гроші.