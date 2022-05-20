Эти чаи помогут справиться со стрессом и сохранить внутреннее спокойствие

Какие чаи помогут избавиться от тревожности

Успокоить нервы помогают не только травяные отвары, но и некоторые сорта зеленого чая, ведь они действуют как природные антидепрессанты.

Каждая чашка чая содержит от 25 до 100 мг кофеина. Для сравнения: в порции энергетика кофеина 65 мг, в бутылке кока-колы - 30, в растворимом кофе - от 30 до 150 мг. Поэтому, если вам нужно расслабиться, преодолеть бессонницу или уменьшить стресс, черный и зеленый чай следует употреблять с осторожностью.

Однако, есть некоторые сорта чая, которые помогают успокоиться не хуже, чем доза валерианки.

Большой красный халат

Другое название этого чая - так Хун Пао. Это сильно ферментированный чай улун, который обладает способностью быстро снимать нервное напряжение, расслаблять и успокаивать.

Молочный улун

Чем сильнее чай подвергается процессу ферментации, тем меньше кофеина остается в его листьях и тем меньше он раздражает нервную систему. Улун - один из сильней всего ферментированных сортов чая. А молочный улун - лучше всего расслабляет и снимает раздражение.

Зеленый чай с жасмином

Как известно, жасмин - это природный антидепрессант, который помогает в высвобождении эндорфина, нейтрализует стрессовый гормон кортизол и помогает снять напряжение и усталость. А зеленый чай помогает справиться с головной болью и усталостью. Этот напиток особенно подходит в конце тяжелого дня.

Настой ромашки

Настой из цветков аптечной ромашки полезен не только для снятия стресса. В частности, его регулярное употребление помогает уменьшить уровень сахара в крови. Стакан отвара ромашки, выпитый за час или два до сна прекрасно спасет от бессонницы.

Мятный чай

Эксперты говорят, что листья перечной мяты, их вкус и аромат, действуют как естественный антидепрессант. Она улучшает эмоциональный фон, снимает стресс, успокаивает и расслабляет.

Также аромат мятного чая снижает аппетит. Поэтому, если вы хотите сбросить лишний вес, выпивайте чашку мятного отвара перед обедом.