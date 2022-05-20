Ці чаї допоможуть впоратись зі стресом та зберегти внутрішній спокій

Які чаї допоможуть позбутися тривожності

Заспокоїти нерви допомагають не тільки трав’яні відвари, а й деякі сорти зеленого чаю, адже вони діють як природні антидепресанти.

Кожна чашка чаю містить від 25 до 100 мг кофеїну. Для порівняння: у порції енергетика кофеїну 65 мг, у пляшці кока-коли - 30, у розчинній каві - від 30 до 150 мг. Тому, якщо вам потрібно розслабитися, подолати безсоння або зменшити стрес, чорний та зелений чай варто вживати з обережністю.

Однак, є деякі сорти чаю, які допомагають заспокоїтись не гірше, ніж доза валеріанки.

Великий червоний халат

Інша назва цього чаю - Так Хун Пао. Це сильно ферментований чай улун, який має здатність швидко знімати нервову напругу, розслабляти та заспокоювати.

Молочний улун

Чим сильніше чай піддається процесу ферментації, тим менше кофеїну залишається в його листі і тим менше він дратує нервову систему. Улун - один із найсильніше ферментованих сортів чаю. А молочний улун - найкраще розслабляє та знімає роздратування.

Зелений чай із жасмином

Як відомо, жасмин - це природний антидепресант, який допомагає у вивільненні ендорфіну, нейтралізує стресовий гормон кортизол та допомагає зняти напругу та втому. А зелений чай допомагає впоратися з головним болем та втомою. Цей напій особливо підходить в кінці важкого дня.

Настій ромашки

Настій із квіток аптечної ромашки корисний не тільки для зняття стресу. Зокрема, його регулярне вживання допомагає зменшити рівень цукру в крові. Склянка відвару ромашки, випита за годину або дві до сну чудово врятує від безсоння.

М'ятний чай

Експерти кажуть, що листя перцевої м’яти, їх смак і аромат, діють як природний антидепресант. Вона покращує емоційний фон, знімає стрес, заспокоює і розслабляє.

Також аромат м’ятного чаю знижує апетит. Тому, якщо ви хочете скинути зайву вагу, випивайте чашку м’ятного відвару перед обідом.