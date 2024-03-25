Cелена Гомес представила новий косметичний продукт у своїй лінійці (фото, відео)

Селена Гомес випустила нові сяючі рум’яна

Селена Гомес презентувала нову лінійку рум’ян, які можна використовувати ще і як відтіночний хайлайтер.

"Мені подобається, що наші рідкі рум’яна надзвичайно пігментовані й тримаються цілий день, а наші хайлайтери надають дивовижного блиску, який робить вашу шкіру сяючою", - каже артистка.

Як вже стало відомо, нові рум’яна, які доступні в шести відтінках - чотири отримані від рідких рум’ян Soft Pinch Liquid Blush і два абсолютно нові - розроблені для змішування, поєднання та накладання шарів.

Протягом усього процесу створення, Гомес перевіряла потенційні відтінки на своїх друзях, щоб вибрати лише шість найкращих та запустити колекцію.

"Найбільшою проблемою було зупинитися на шести відтінках", - розповіла Гомес.

Рум'яна від Селени Гомес (фото: instagram.com/rarebeauty)

Нові рум’яна можна носити окремо, Гомес каже, що вона експериментувала з нанесенням їх на рідкі рум’яна Soft Pinch Liquid Blush, і їй сподобалося, як вони виглядають і відчуваються.

Необхдність випуску пудрових рум’ян у тих самих відтінках, що й рідкі рум’яна, полягає в тому, що ви можете створювати комбінацію відтінків. Темніші рідкі рум’яна з більш світлими пудровими рум’янами поверх можуть виглядати неймовірно гарно, тож можна поєднувати обидві колекції рум’ян від Селени.

"Ми розробили шість прекрасних відтінків, які мають чудовий блиск і змусять вас побачити рум’яна в абсолютно новому світлі", - каже Гомес.