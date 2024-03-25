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Cелена Гомес представила новый косметический продукт в своей линейке (фото, видео)

Селена Гомес (фото: instagram.com/selenagomez)
Автор: Юлия Любченко

Селена Гомес имеет свою линейку косметики, которую постоянно улучшает и добавляет новые продукты в ассортимент. На этот раз ее косметическая линейка дополнилась сияющими румянами.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль бренда звезды.

Селена Гомес выпустила новые сияющие румяна

Селена Гомес представила новую линейку румян, которые можно использовать еще и как оттеночный хайлайтер.

"Мне нравится, что наши редкие румяна чрезвычайно пигментированы и держатся целый день, а наши хайлайтеры придают удивительный блеск, который делает вашу кожу сияющей", - говорит артистка.

Как уже стало известно, новые румяна, которые доступны в шести оттенках - четыре полученных от жидких румян Soft Pinch Liquid Blush и два совершенно новых - разработаны для смешивания, сочетания и наложения слоев.

В течение всего процесса создания Гомес проверяла потенциальные оттенки на своих друзьях, чтобы выбрать только шесть лучших и запустить коллекцию.

"Самой большой проблемой было остановиться на шести оттенках", - рассказала Гомес.

Румяна от Селены Гомес (фото: instagram.com/rarebeauty)

Новые румяна можно носить отдельно, Гомес говорит, что она экспериментировала с нанесением их на жидкие румяна Soft Pinch Liquid Blush, и ей понравилось, как они выглядят и ощущаются.

Необходимость выпуска пудровых румян в тех же оттенках, что и жидкие румяна, заключается в том, что вы можете создавать комбинацию оттенков. Более темные жидкие румяна с более светлыми пудровыми румянами поверх могут выглядеть невероятно красиво, поэтому можно сочетать обе коллекции румян от Селены.

"Мы разработали шесть прекрасных оттенков, которые имеют отличный блеск и заставят вас увидеть румяна в совершенно новом свете", - говорит Гомес.

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