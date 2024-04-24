CapCut та інші додатки можуть зникнути з ваших телефонів через заборону TikTok

Проблема полягає в тому, що така заборона стосуватиметься не лише користувачів TikTok. Цей законопроект відкриває для США можливість потенційно заборонити і багато інших зарубіжних додатків або платформ.

Які ще програми та платформи можуть заблокувати

Хоча TikTok - це додаток, за яку ByteDance найбільш відомий, компанія запустила безліч інших платформ за роки свого існування, які також стали досить популярними на своїх цільових ринках.

Наприклад, CapCut став дуже популярним додатком для редагування відео як на мобільних пристроях, так і на настільних комп'ютерах. Багато вірусних відеороликів на TikTok та за його межами створюються з використанням CapCut.

Творці, які шукають швидкий та простий інструмент для редагування відео, також використовують CapCut для створення довгих відеоформатів. Однак CapCut належить ByteDance і може бути заборонений, як і TikTok. Те саме стосується програми для редагування фотографій Hypic.

Lark - це набір продуктивних додатків для бізнесу, що включає документи, чати, повідомлення та багато іншого. Це практично аналог Google Workspace від ByteDance і компанія навіть використовує його внутрішньо для свого бізнесу. Однак, згідно із законом про заборону TikTok у США, Lark також може бути заборонено.

Крім своєї надзвичайно популярної соціальної відеоплатформи, ByteDance запускає соціальну медіаплатформу, схожу на Pinterest, під назвою Lemon8, яка досить популярна серед спільноти, яка цікавиться способом життя та здоров'ям. З усіх додатків ByteDance, Lemon8, ймовірно, найбільш близький до TikTok, що може призвести до його заборони в США.

Інші програми ByteDance, доступні в США, такі як Gauth та SoundOn, платформа для розповсюдження музики та виплат роялті для артистів також можуть бути заборонені.

Що буде далі

Якщо законопроект про заборону TikTok стане законом, не зрозуміло, що станеться далі. Згідно із законом, ByteDance повинна буде протягом року фактично відокремитися від TikTok і продати компанію.

Однак, повідомляється, що TikTok готується боротися проти закону, якщо він буде ухвалений, так що може пройти деякий час, перш ніж ByteDance буде змушена продавати додаток.