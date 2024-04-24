CapCut и другие приложения могут исчезнуть из ваших телефонов из-за запрета TikTok

Проблема заключается в том, что такой запрет коснется не только пользователей TikTok. Этот законопроект открывает для США возможность потенциально запретить и многие другие зарубежные приложения или платформы.

Какие еще приложения и платформы могут заблокировать

Хотя TikTok - это приложение, за которое ByteDance наиболее известен, компания запустила множество других платформ за годы своего существования, которые также стали довольно популярными на своих целевых рынках.

Например, CapCut стал очень популярным приложением для редактирования видео как на мобильных устройствах, так и на настольных компьютерах. Многие вирусные видеоролики на TikTok и за его пределами создаются с использованием CapCut.

Создатели, ищущие быстрый и простой инструмент для редактирования видео, также используют CapCut для создания длинных видеоформатов. Однако CapCut принадлежит ByteDance и также может быть запрещен, как и TikTok. То же самое касается приложения для редактирования фотографий Hypic.

Lark - это набор продуктивных приложений для бизнеса, включающий документы, чаты, сообщения и многое другое. Это практически аналог Google Workspace от ByteDance, и компания даже использует его внутренне для своего бизнеса. Однако, согласно закону о запрете TikTok в США, Lark также может быть запрещен.

Помимо своей чрезвычайно популярной социальной видеоплатформы, ByteDance запускает социальную медиаплатформу, похожую на Pinterest, под названием Lemon8, которая довольно популярна среди сообщества, интересующегося образом жизни и здоровьем. Из всех приложений ByteDance, Lemon8, вероятно, наиболее близок к TikTok, что может привести к его запрету в США.

Другие приложения ByteDance, доступные в США, такие как Gauth и SoundOn, платформа для распространения музыки и выплат роялти для артистов, также могут быть запрещены.

Что будет дальше

Если законопроект о запрете TikTok станет законом, не ясно, что произойдет дальше. Согласно закону, ByteDance должна будет в течение года фактически отделиться от TikTok и продать компанию.

Однако, сообщается, что TikTok готовится бороться против закона, если он будет принят, так что может пройти некоторое время, прежде чем ByteDance будет вынуждена продавать приложение.