В США можуть заборонити TikTok. Законопроект пройшов Палату представників
Палата представників США схвалила законопроект, який, серед іншого, передбачає можливість заборони TikTok в Штатах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію голосування в Палаті представників.
Відповідно до законопроекту, який був запропонований спікером Палати представників США Майком Джонсоном, китайській компанії ByteDance, яка володіє TikTok, дадуть дев'ять місяців, щоб продати соціальну мережу.
Якщо ж компанія не виконає умови американської влади, то TikTok буде заборонено в американських магазинах застосунків.
Однак тепер цей законопроект ще має підтримати американський Сенат, а потім підписати президент США.
Заборона TikTok в США
Це вже не перша спроба американських законодавців заборонити TikTok в США. У Конгресі вже лежить подібний законопроект, який так і не був остаточно схвалений. Однак цього разу все виглядає серйозніше, оскільки питання TikTok внесли в один законопроект разом з санкціями проти Ірану та Росії та конфіскацією російських активів на користь України.
Президент США Джо Байден вже пообіцяв, що підпише його у разі схвалення в обох палатах Конгресу.
Детальніше про те, що не так з TikTok, які він несе загрози для національної безпеки, та що про потенційне блокування сервісу думають українські блогери, - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
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