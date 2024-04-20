В США можуть заборонити TikTok. Законопроект пройшов Палату представників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію голосування в Палаті представників.

Однак тепер цей законопроект ще має підтримати американський Сенат, а потім підписати президент США.

Якщо ж компанія не виконає умови американської влади, то TikTok буде заборонено в американських магазинах застосунків.

Відповідно до законопроекту, який був запропонований спікером Палати представників США Майком Джонсоном, китайській компанії ByteDance, яка володіє TikTok, дадуть дев'ять місяців, щоб продати соціальну мережу.

Заборона TikTok в США

Це вже не перша спроба американських законодавців заборонити TikTok в США. У Конгресі вже лежить подібний законопроект, який так і не був остаточно схвалений. Однак цього разу все виглядає серйозніше, оскільки питання TikTok внесли в один законопроект разом з санкціями проти Ірану та Росії та конфіскацією російських активів на користь України.

Президент США Джо Байден вже пообіцяв, що підпише його у разі схвалення в обох палатах Конгресу.

Детальніше про те, що не так з TikTok, які він несе загрози для національної безпеки, та що про потенційне блокування сервісу думають українські блогери, - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

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