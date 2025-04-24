CapCut недоступний? Ось як встановити його на iPhone в Україні просто зараз

CapCut - один із найбільш затребуваних відеоредакторів, але через регіональні обмеження встановити його на iPhone в Україні може бути непросто.
Про те, як обійти блокування і встановити CapCut в Україні у 2025 році, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на iCases.
CapCut - один із найпопулярніших відеоредакторів із простим інтерфейсом і потужним набором інструментів. Додаток дає змогу:
Застосунок здобув широку популярність завдяки безкоштовному доступу до професійних функцій, раніше доступних тільки в платних редакторах. Підходить як для любителів, так і для професіоналів.
CapCut - один із найзручніших і найфункціональніших відеоредакторів для iPhone. Він заслужено популярний завдяки своїм ключовим перевагам:
Безкоштовно. Це рідкісний випадок, коли настільки потужний інструмент доступний абсолютно безкоштовно.
Широкий набір функцій. Програма пропонує все необхідне для якісного монтажу - від базових інструментів до просунутих ефектів.
Простий інтерфейс. Навіть ті, хто вперше працює з відеоредакторами, зможуть легко освоїтися і почати створювати відео.
Що варто враховувати:
Регіональні обмеження. У деяких країнах (включно з Україною) встановлення та оновлення програми можуть бути недоступні без обхідних шляхів.
Ризики під час встановлення зі сторонніх джерел. Завантаження CapCut поза App Store може загрожувати безпеці даних, тому важливо використовувати тільки перевірені ресурси.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії користувачі з України зіткнулися з неможливістю завантажити або оновити CapCut через офіційні канали. Поширилися чутки про зв'язок застосунку з Росією, що викликало хвилю критики. Щоб уникнути репутаційних ризиків, розробники обмежили доступ в Україні.
Насправді CapCut розроблено компанією Bytedance Pte. Ltd. - тією ж, що володіє TikTok. Незважаючи на обмеження, українські користувачі продовжують використовувати редактор через обхідні методи.
Для того щоб встановити CapCut в Україні, можна скористатися кількома методами обходу блокувань:
Найзручніший спосіб встановити CapCut - через App Store. Однак через регіональні обмеження потрібно обійти блокування. Нижче - покрокова інструкція, як це зробити.
Можливі труднощі:
Помилка під час зміни регіону. Перевірте, чи немає активних підписок на поточному Apple ID - це може заважати зміні регіону.
CapCut як і раніше недоступний. Спробуйте підключитися до VPN з іншим регіоном - іноді це вирішує проблему.
Якщо встановлення через App Store неможливе, ви можете скористатися комп'ютером для завантаження CapCut на iPhone.
Покрокова інструкція:
Можливі труднощі:
Несумісність iOS. Переконайтеся, що на вашому пристрої встановлено версію iOS, підтримувану CapCut.
Помилка синхронізації. Якщо додаток не з'явився, перезавантажте iPhone і повторіть синхронізацію.
CapCut - це популярний додаток для відеомонтажу, що пропонує безліч інструментів для створення якісного контенту. Якщо доступ до App Store обмежений, встановити програму можна альтернативним способом - безпосередньо через браузер на смартфоні.
Інструкція зі встановлення CapCut без ПК:
Можливі складнощі:
Ризики безпеки. Сторонні сайти можуть містити шкідливе ПЗ. Завантажуйте файли тільки з перевірених ресурсів.
Сумісність. Переконайтеся, що ваша версія iOS підтримує встановлення сторонніх додатків таким чином.