CapCut недоступний? Ось як встановити його на iPhone в Україні просто зараз

Що таке CapCut

CapCut - один із найпопулярніших відеоредакторів із простим інтерфейсом і потужним набором інструментів. Додаток дає змогу:

обрізати та монтувати відео

додавати ефекти та фільтри

використовувати анімації та стікери

впроваджувати музику та звуки

працювати з багатошаровим монтажем

експортувати відео у високій якості, включно з 4K.

Застосунок здобув широку популярність завдяки безкоштовному доступу до професійних функцій, раніше доступних тільки в платних редакторах. Підходить як для любителів, так і для професіоналів.

Чи варто використовувати CapCut?

CapCut - один із найзручніших і найфункціональніших відеоредакторів для iPhone. Він заслужено популярний завдяки своїм ключовим перевагам:

Безкоштовно. Це рідкісний випадок, коли настільки потужний інструмент доступний абсолютно безкоштовно.

Широкий набір функцій. Програма пропонує все необхідне для якісного монтажу - від базових інструментів до просунутих ефектів.

Простий інтерфейс. Навіть ті, хто вперше працює з відеоредакторами, зможуть легко освоїтися і почати створювати відео.

Що варто враховувати:

Регіональні обмеження. У деяких країнах (включно з Україною) встановлення та оновлення програми можуть бути недоступні без обхідних шляхів.

Ризики під час встановлення зі сторонніх джерел. Завантаження CapCut поза App Store може загрожувати безпеці даних, тому важливо використовувати тільки перевірені ресурси.

Чому CapCut не працює в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії користувачі з України зіткнулися з неможливістю завантажити або оновити CapCut через офіційні канали. Поширилися чутки про зв'язок застосунку з Росією, що викликало хвилю критики. Щоб уникнути репутаційних ризиків, розробники обмежили доступ в Україні.

Насправді CapCut розроблено компанією Bytedance Pte. Ltd. - тією ж, що володіє TikTok. Незважаючи на обмеження, українські користувачі продовжують використовувати редактор через обхідні методи.

Інтерфейс застосунку (фото: iCases)

Як обійти обмеження

Для того щоб встановити CapCut в Україні, можна скористатися кількома методами обходу блокувань:

Зміна регіону Apple ID: встановлення CapCut через App Store іншої країни

VPN: зміна геолокації для доступу до регіону, де застосунок доступний

Сторонні джерела: завантаження із зовнішніх сайтів (з обережністю).

Як встановити CapCut на iPhone через App Store?

Найзручніший спосіб встановити CapCut - через App Store. Однак через регіональні обмеження потрібно обійти блокування. Нижче - покрокова інструкція, як це зробити.

Підключіть VPN

Встановіть будь-який VPN-додаток із серверами в країнах, де CapCut доступний (наприклад, США, Великобританія або Німеччина)

Змініть регіон Apple ID:

Перейдіть у "Налаштування" на iPhone

Відкрийте розділ з Apple ID, "Медіа та покупки"

Натисніть "Переглянути", "Країна або регіон"

Встановіть країну, де додаток доступний

Перезавантажте пристрій (необов'язковий крок, але може допомогти застосувати зміни).

Відкрийте App Store і знайдіть CapCut

Встановіть застосунок стандартним способом.

Можливі труднощі:

Помилка під час зміни регіону. Перевірте, чи немає активних підписок на поточному Apple ID - це може заважати зміні регіону.

CapCut як і раніше недоступний. Спробуйте підключитися до VPN з іншим регіоном - іноді це вирішує проблему.

Як встановити CapCut на iPhone через App Store (фото: iCases)

Як встановити CapCut на iPhone за допомогою комп'ютера

Якщо встановлення через App Store неможливе, ви можете скористатися комп'ютером для завантаження CapCut на iPhone.

Покрокова інструкція:

Встановіть iTunes на комп'ютер, якщо він ще не встановлений

Створіть новий Apple ID, вказавши країну, де доступний CapCut

Підключіть iPhone до комп'ютера і увійдіть в iTunes з новим Apple ID

Відкрийте App Store через iTunes і знайдіть додаток CapCut

Завантажте CapCut, потім синхронізуйте пристрій через iTunes

Перезавантажте iPhone і перевірте, чи з'явився додаток на головному екрані.

Можливі труднощі:

Несумісність iOS. Переконайтеся, що на вашому пристрої встановлено версію iOS, підтримувану CapCut.

Помилка синхронізації. Якщо додаток не з'явився, перезавантажте iPhone і повторіть синхронізацію.

Як встановити CapCut в Україні без App Store і комп'ютера

CapCut - це популярний додаток для відеомонтажу, що пропонує безліч інструментів для створення якісного контенту. Якщо доступ до App Store обмежений, встановити програму можна альтернативним способом - безпосередньо через браузер на смартфоні.

Інструкція зі встановлення CapCut без ПК:

Відкрийте браузер на вашому телефоні

Введіть у пошуку "CapCut APK"

Виберіть надійний сайт для завантаження інсталяційного файлу

Скачайте APK-файл на пристрій

Перейдіть до налаштувань телефону і відкрийте розділ "Безпека" або "Конфіденційність"

Активуйте функцію встановлення з невідомих джерел

Відкрийте завантажений файл і почніть установку

Дочекайтеся завершення процесу

Запустіть CapCut і почніть користуватися додатком - без App Store і комп'ютера.

Можливі складнощі:

Ризики безпеки. Сторонні сайти можуть містити шкідливе ПЗ. Завантажуйте файли тільки з перевірених ресурсів.

Сумісність. Переконайтеся, що ваша версія iOS підтримує встановлення сторонніх додатків таким чином.