CapCut недоступен? Вот как установить его на iPhone в Украине прямо сейчас

CapCut - один из самых востребованных видеоредакторов, но из-за региональных ограничений установить его на iPhone в Украине может быть непросто.
О том, как обойти блокировку и установить CapCut в Украине в 2025 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на iCases.
CapCut - один из самых популярных видеоредакторов с простым интерфейсом и мощным набором инструментов. Приложение позволяет:
Приложение получило широкую популярность благодаря бесплатному доступу к профессиональным функциям, ранее доступным только в платных редакторах. Подходит как для любителей, так и для профессионалов.
CapCut - один из самых удобных и функциональных видеоредакторов для iPhone. Он заслуженно популярен благодаря своим ключевым преимуществам:
Бесплатно. Это редкий случай, когда столь мощный инструмент доступен абсолютно бесплатно.
Широкий набор функций. Программа предлагает все необходимое для качественного монтажа - от базовых инструментов до продвинутых эффектов.
Простой интерфейс. Даже те, кто впервые работает с видеоредакторами, смогут легко освоиться и начать создавать видео.
Что стоит учитывать:
Региональные ограничения. В некоторых странах (включая Украину) установка и обновление приложения могут быть недоступны без обходных путей.
Риски при установке из сторонних источников. Загрузка CapCut вне App Store может угрожать безопасности данных, поэтому важно использовать только проверенные ресурсы.
С начала полномасштабного вторжения России пользователи из Украины столкнулись с невозможностью скачать или обновить CapCut через официальные каналы. Распространились слухи о связи приложения с Россией, что вызвало волну критики. Чтобы избежать репутационных рисков, разработчики ограничили доступ в Украине.
На самом деле CapCut разработан компанией Bytedance Pte. Ltd. - той же, что владеет TikTok. Несмотря на ограничения, украинские пользователи продолжают использовать редактор через обходные методы.
Для того чтобы установить CapCut в Украине, можно воспользоваться несколькими методами обхода блокировок:
Самый удобный способ установить CapCut - через App Store. Однако из-за региональных ограничений потребуется обойти блокировку. Ниже - пошаговая инструкция, как это сделать.
Возможные трудности:
Ошибка при смене региона. Проверьте, нет ли активных подписок на текущем Apple ID - это может мешать изменению региона.
CapCut по-прежнему недоступен. Попробуйте подключиться к VPN с другим регионом - иногда это решает проблему.
Если установка через App Store невозможна, вы можете воспользоваться компьютером для загрузки CapCut на iPhone.
Пошаговая инструкция:
Возможные трудности:
Несовместимость iOS. Убедитесь, что на вашем устройстве установлена версия iOS, поддерживаемая CapCut.
Ошибка синхронизации. Если приложение не появилось, перезагрузите iPhone и повторите синхронизацию.
CapCut - это популярное приложение для видеомонтажа, предлагающее множество инструментов для создания качественного контента. Если доступ к App Store ограничен, установить программу можно альтернативным способом - напрямую через браузер на смартфоне.
Инструкция по установке CapCut без ПК:
Возможные сложности:
Риски безопасности. Сторонние сайты могут содержать вредоносное ПО. Загружайте файлы только с проверенных ресурсов.
Совместимость. Убедитесь, что ваша версия iOS поддерживает установку сторонних приложений таким образом.