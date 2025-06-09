Call of Duty: Black Ops 7 повертається: що відомо про нову частину легендарної гри вже зараз

Що відомо про Call of Duty: Black Ops 7

Нова частина легендарної серії шутерів отримає назву Call of Duty: Black Ops 7. Розробкою займаються студії Treyarch і Raven, а видавцем виступає традиційно Activision. Реліз очікується в жовтні-листопаді 2025 року.

Сюжет і головний герой

Дія повернеться у 2035 рік, у світ психологічних воєн, розпочатих у Black Ops 2. Головним персонажем знову стане Девід Мейсон, якого озвучує голлівудський актор Майло Вентімілья ("Це ми", "Герої").

Головною загрозою виявиться тіньовий союз під назвою Guild, який прагне через маніпуляції і страх встановити контроль над людством. Імовірно, сюжет плавно перетече в події Black Ops 3 (2065 рік), де такі тактики вже процвітають.

Кооператив, режими та доступність Call of Duty: Black Ops 7

Поодинока кампанія Call of Duty: Black Ops 7 підтримує кооперативне проходження, даючи змогу проходити сюжет разом із друзями - як це було реалізовано в World at War і Black Ops 3.

Детальнішу інформацію про режими і геймплейні особливості розробники обіцяють розкрити до кінця літа в рамках повноцінної презентації.

Що стосується мультиплеєра, на даний момент відомо лише, що гравців чекають нові карти. З чуток, у гру можуть повернутися переосмислені локації з Black Ops 2.

Зомбі-режим продовжить розвиток сюжету всесвіту "Темного ефіру" і буде представлений у форматі класичних раундових боїв.

Гра буде доступна на платформах:

Xbox Series X/S, Xbox One

ПК (зокрема через Xbox Cloud і Xbox Play Anywhere)

PlayStation 5 і PlayStation 4

ПК-версії будуть поширюватися через Battle.net і Steam.

Також підтверджено, що підписники Xbox Game Pass отримають доступ до гри в день релізу.