Call of Duty: Black Ops 7 возвращается: что известно о новой части легендарной игры уже сейчас

Что известно о Call of Duty: Black Ops 7

Новая часть легендарной серии шутеров получит название Call of Duty: Black Ops 7. Разработкой занимаются студии Treyarch и Raven, а издателем выступает традиционно Activision. Релиз ожидается в октябре-ноябре 2025 года.

Сюжет и главный герой

Действие вернется в 2035 год, в мир психологических войн, начатых в Black Ops 2. Главным персонажем вновь станет Дэвид Мейсон, которого озвучивает голливудский актер Майло Вентимилья ("Это мы", "Герои").

Главной угрозой окажется теневой союз под названием Guild, стремящийся через манипуляции и страх установить контроль над человечеством. Предположительно, сюжет плавно перетечет в события Black Ops 3 (2065 год), где такие тактики уже процветают.

Кооператив, режимы и доступность Call of Duty: Black Ops 7

Одиночная кампания Call of Duty: Black Ops 7 поддерживает кооперативное прохождение, позволяя проходить сюжет вместе с друзьями - как это было реализовано в World at War и Black Ops 3.

Более подробную информацию о режимах и геймплейных особенностях разработчики обещают раскрыть до конца лета в рамках полноценной презентации.

Что касается мультиплеера, на данный момент известно лишь, что игроков ждут новые карты. По слухам, в игру могут вернуться переосмысленные локации из Black Ops 2.

Зомби-режим продолжит развитие сюжета вселенной "Темного эфира" и будет представлен в формате классических раундовых сражений.

Игра будет доступна на платформах:

Xbox Series X/S, Xbox One

ПК (в том числе через Xbox Cloud и Xbox Play Anywhere)

PlayStation 5 и PlayStation 4

ПК-версии будут распространяться через Battle.net и Steam.

Также подтверждено, что подписчики Xbox Game Pass получат доступ к игре в день релиза.