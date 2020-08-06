C поезда Харьков-Ужгород сняли трех пьяных пассажиров: устроили дебош в вагоне

В поезде Харьков-Ужгород произошло ЧП. Пьяная компания устроила дебош в вагоне, и пассажиры вызвали полицию. Первого пассажира высадили в Полтаве, еще двоих – в Лубнах.

Проблемы в вагоне начались после отправления поезда. Компания распивала спиртные напитки и начала буянить, мешать другим пассажирам. Одного из участников конфликта высадили в Полтаве. Однако после этого ситуация существенно не изменилась. Одна из пассажирок, которая ехала с ребенком, вызвала второй наряд полиции на следующую станцию – в Лубны.

Из поезда высадили еще двух пассажиров, и только после этого пьяная компания стала вести себя тише. В Киеве поезд №017О встретили заместитель министра МВД Антон Геращенко и исполняющий обязанности главы Укрзализныци Иван Юрик.

"Сегодня ехал поезд Харьков-Ужгород. После посадки в Харькове группа пассажиров стала распивать спиртные напитки, кричать, нарушать общественный порядок. Пришел начальник поезда, попросил их ни кричать, ни орать, не мешать другим пассажирам. Его, естественно, не слушали. Начали ему угрожать. Он набрал "102" и одного, самого главного зачинщика, сняли с поезда в Полтаве. Однако, это не успокоило остальных. Еще двое зачинщиков начали то же самое - агрессивно выступать. Поэтому в Лубнах сняли еще двоих", - рассказал Антон Геращенко в комментарии для УНН.

Как добавил один из пассажиров, пьяная компания состояла из восьми человек. После того как первого пассажира сняли с поезда, остальные начали угрожать начальнику поезда. При этом они продолжали употреблять спиртные напитки и ругаться.

Напомним, ранее мы писали о том, что пассажиры устроили бунт в Тернополе и заставили машиниста остановить поезд.

А также рассказывали о том, что украинскую журналистку неадекват избил и попытался изнасиловать в поезде.