C поїзда Харків-Ужгород зняли трьох п'яних пасажирів: влаштували дебош у вагоні

У поїзді Харків-Ужгород сталася НП. П'яна компанія влаштувала бешкет у вагоні, і пасажири викликали поліцію. Першого пасажира висадили в Полтаві, ще двох – у Лубнах.

Проблеми у вагоні почалися після відправлення поїзда. Компанія розпивала спиртні напої та почала буянити, заважати іншим пасажирам. Одного з учасників конфлікту висадили в Полтаві. Однак після цього ситуація суттєво не змінилася. Одна з пасажирок, яка їхала з дитиною, викликала другий наряд поліції на наступну станцію – в Лубни.

З поїзда висадили ще двох пасажирів, і тільки після цього п'яна компанія почала поводитися тихіше. У Києві поїзд №017О зустріли заступник міністра МВС Антон Геращенко і виконувач обов'язки голови Укрзалізниці Іван Юрик.

"Сьогодні їхав поїзд Харків-Ужгород. Після посадки у Харкові група пасажирів стала розпивати спиртні напої, кричати, порушувати громадський порядок. Прийшов начальник поїзда, попросив їх ні кричати, ні кричати, не заважати іншим пасажирам. Його, природно, не слухали. Почали йому погрожувати. Він набрав "102" і одного, самого головного призвідника, зняли з поїзда в Полтаві. Однак, це не заспокоїло інших. Ще двоє активістів почали те ж саме - агресивно виступати. Тому в Лубнах зняли ще двох", - розповів Антон Геращенко в коментарі УНН.

Як додав один з пасажирів, п'яна компанія складалася з восьми осіб. Після того, як першого пасажира зняли з поїзда, інші почали погрожувати начальнику поїзда. При цьому вони продовжували вживати спиртні напої та лаятися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що пасажири влаштували бунт в Тернополі та змусили машиніста зупинити поїзд.

А також розповідали про те, що українську журналістку неадекват побив і намагався зґвалтувати в поїзді.