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Бывший тренер "Динамо" празднует 67-летие: поздравил даже президент

Киев, Пятница 10 июля 2020 18:05
Бывший тренер "Динамо" празднует 67-летие: поздравил даже президент
Фото: Леонид Буряк (из открытых источников)
Автор: Styler

Буряк - советский и украинский футболист и тренер, один из лучших полузащитником киевского "Динамо"

Один из лучших полузащитников своего времени, заслуженный тренер Украины и бывший тренер киевского "Динамо" Леонид Буряк отмечает сегодня 67-й день рождения.

Личные поздравления имениннику прислал и президент Владимир Зеленский.

"Примите самые искренние поздравления по случаю дня рождения. Ваши мастерство, талант и воля к победе как выдающегося футболиста, а также самоотверженность на тренерской работе является образцом для новой плеяды представителей украинского спорта. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов, семейного уюта и радости в Вашем доме", - отметил глава государства.

Бывший тренер &quot;Динамо&quot; празднует 67-летие: поздравил даже президент

Буряк - советский и украинский футболист и тренер. В прошлом полузащитник киевского "Динамо" и сборной СССР, главный тренер сборной Украины в 2002-2003 гг.

В составе "Динамо" стал мастером спорта СССР, 5 раз выигрывал чемпионат СССР, трижды становился обладателем Кубка страны, выигрывал Кубок обладателей Кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА в 1975-м. В том же году был номинирован на Золотой мяч (23 место).

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