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Колишній тренер "Динамо" святкує 67-річчя: привітав навіть президент

Київ, П'ятниця 10 липня 2020 18:05
Колишній тренер "Динамо" святкує 67-річчя: привітав навіть президент
Фото: Леонід Буряк (з відкритих джерел)
Автор: Styler

Буряк - радянський та український футболіст і тренер, один з кращих півзахисником київського "Динамо"

Один з кращих півзахисників свого часу, заслужений тренер України і колишній тренер київського "Динамо" Леонід Буряк відзначає 67-й день народження.

Особисті вітання імениннику надіслав і президент Володимир Зеленський.

"Прийміть найщиріші вітання з нагоди дня народження. Ваші майстерність, талант і воля до перемоги як видатного футболіста, а також самовідданість на тренерській роботі є зразком для нової плеяди представників українського спорту. Бажаю міцного здоров'я, щастя, благополуччя, успіхів, родинного затишку і радості у Вашому будинку", - зазначив глава держави.

Колишній тренер &quot;Динамо&quot; святкує 67-річчя: привітав навіть президент

Буряк - радянський та український футболіст і тренер. У минулому півзахисник київського "Динамо" і збірної СРСР, головний тренер збірної України у 2002-2003 роках.

У складі "Динамо" став майстром спорту СРСР, 5 разів вигравав чемпіонат СРСР, тричі ставав володарем Кубка країни, вигравав Кубок володарів Кубків УЄФА і Суперкубок УЄФА у 1975-му. У тому ж році був номінований на Золотий м'яч (23 місце).

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