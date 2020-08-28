Бывший разведчик КГБ: Лукашенко - психопат

Президент Беларуси Александр Лукашенко - это человек с мессианским комплексом на грани психопатии.

Такое заявление сделал сокурсник Владимира Путина и бывший разведчик КГБ Юрий Швец в интервью Дмитрию Гордону.

Эксперт признался, что следит за деятельностью белорусского политика уже давно, поэтому знает о Лукашенко достаточно много всего интересного. Например, напомнил Швец, в середине 90-х годов политические противники Лукашенко "исчезли из жизненного пространства".

"А потом один из представителей правоохранительных органов сбежал в Германию и там рассказал всю историю. Там кровь лилась", - отметил специалист.

Швец признался, что всегда относился к Лукашенко как к психопату.

"Как к человеку с мессианским комплексом на грани психопатии. Он человек, для которого власть - это все, это его жизнь. Надо сказать, он с царем в голове. Он вышел из Советского Союза и умудрился продолжить управление Беларусью примерно так, как он управлял в свое время совхозом. Ну вот так я к нему отношусь - как к бывшему директору совхоза, который сделал неожиданно успешную карьеру между молотом и наковальней - Западом и Востоком. Но засиделся", - сказал он.

При этом Швец уверен, что если бы Лукашенко вовремя ушел, то "еще и в историю Беларуси вошел бы".

"А так - может быть, с позором. Самое главное в каждой пьесе - это уйти вовремя со сцены", - резюмировал экс-КГБшник.

Разведчик КГБ Юрий Швец назвал Лукашенко психопатом

Напомним, что Лукашенко пригрозил студентам службой в армии за участие в протестах.

Также президент Беларуси обвинил Польшу в планах присоединить Гродненскую область.