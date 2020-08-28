Колишній розвідник КДБ: Лукашенко - психопат

Президент Білорусі Олександр Лукашенко - це людина з месіанським комплексом на межі психопатії.

Таку заяву зробив однокурсник Володимира Путіна і колишній розвідник КДБ Юрій Швець в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Експерт зізнався, що стежить за діяльністю білоруського політика вже давно, тож знає про Лукашенка досить багато всього цікавого. Наприклад, нагадав Швець, в середині 90-х років політичні противники Лукашенко "зникли з життєвого простору".

"А потім один з представників правоохоронних органів втік до Німеччини і там розповів всю історію. Там кров лилася", - зазначив фахівець.

Швець зізнався, що завжди ставився до Лукашенка як до психопата.

"Як до людини з месіанським комплексом на межі психопатії. Він людина, для якої влада - це все, це її життя. Треба сказати, він з царем в голові. Він вийшов з Радянського Союзу і примудрився продовжити управління Білоруссю приблизно так, як він керував свого часу радгоспом. Ну ось так я до нього ставлюся - як до колишнього директора радгоспу, який несподівано зробив успішну кар'єру між молотом і ковадлом - Заходом і Сходом. Але засидівся", - сказав він.

При цьому Швець впевнений, що якби Лукашенко вчасно пішов, то "ще й в історію Білорусі увійшов б".

"А так - може бути, з ганьбою. Найголовніше в кожній п'єсі - це вчасно піти зі сцени", - резюмував екс-КДБіст.

Розвідник КДБ Юрій Швець назвав Лукашенка психопатом

Нагадаємо, що Лукашенко пригрозив студентам службою в армії за участь у протестах.

Також президент Білорусі звинуватив Польщу у планах приєднати Гродненську область.