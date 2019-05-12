Бывший муж Меган Маркл снова женился: все подробности (фото)

Бывший муж Меган Маркл голливудский продюсер Тревор Энгельсон налаживает свою семейную жизнь. 41-летний мужчина взял в жены свою 32-летнюю подругу Трейси Керленд, которая является дочерью богатого банкира Стэнфорда Керленда. Свадебная церемония прошла 11 мая в Калифорнии. Об этом сообщает Us Weekly.

Свадьба Тревора состоялась менее чем через неделю после того, как 37-летняя герцогиня Сассекская родила своего первого ребенка - сына по имени Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор от принца Гарри.

Бывший муж Меган Маркл женился на своей подруге (фото: nstagram.com/jesslacher)

Энгельсон и Керленд объявили о своей помолвке в июне 2018 года после трех лет знакомства. Он сделал предложение во время поездки в Напа Каунти – штат, долина которого известная на весь мир своими виноградниками и вином.

Их помолвка произошла менее чем через месяц после того, как Меган и Гарри связали себя узами брака в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в Англии.

Бывший муж Меган Маркл женился на своей подруге (фото: nstagram.com/jesslacher)

Стоит отметить, что Меган Маркл и Тревор Энгельсон поженились на Ямайке в сентябре 2011 года и расстались два года спустя. При этом пара начала встречаться с 2004 года.

"Тревор на самом деле не думает о Меган, потому что он в очень счастливых отношениях", - заявил источник. При этом отмечается, что Меган и Тревор больше не разговаривают.

Напомним, что спустя всего четыре дня после родов Меган Маркл решила не сидеть дома, а заняться полезными и важными делами. Герцогиня намерена помогать людям.

Ранее сообщалось о том, что первая жена отца Меган Маркл заявила, что он был плохим отцом, и его вообще нельзя подпускать к внуку. Кроме того, она предостерегла Меган от идеи помириться со своим отчужденным отцом.