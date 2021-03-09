Бывшая сотрудница почты рассказала об аферах, кражах и небрежности в отделениях

В Украине с почтовыми отправлениями часто происходят неприятные ситуации. Сотрудники почты занимаются аферами, кражами и могут крайне небрежно относиться к посылкам.

Об этом сообщает " Сегодня ".

Бывшая сотрудница одного из отделений призналась, что за годы работы насмотрелась ужасов - как сотрудники почты обращаются с посылками.

"Люди посылают посылку по адресу, а она вообще не приходит, просто пропадает. Или приходит просто испорченная, то пьяный водитель там упустил плазму огромную", – рассказала женщина.

При этом довольно часто сотрудники почты не только портят, но и забирают себе товары. Очень часто это касается женской одежды, потому что коллектив на почте преимущественно женский. Также очень много случаев воровства смартфонов.

Как безопасно отправить/забрать посылку?

Чтобы посылка была в сохранности необходимо внимательно смотреть за тем, что работники отмечают в документах, что именно вы отправляете.

Дополнительно посылку может защитить страхование. Вы немного переплатите, но зато получите гарантию доставки, или же вам компенсируют товар.

Эксперты также советуют платить за товар только после того, как вы осмотрите посылку.

Обязательно нужно взвешивать посылку. Из нее могут забрать какие-то вещи и положить вместо товара кирпич. Такие инциденты не редкость. Так недавно, китаянка вместо дорогого телефона получила пакет сока, а россиянину прислали вместо плеера - камень.