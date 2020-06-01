Бывшая подружка принца Гарри рассказала, почему они расстались

Принц Гарри встречался с моделью три года (коллаж РБК-Украина)

Бывшая подруга принца Гарри модель Крессида Бонас встречалась с ним три года

Бывшая возлюбленная принца Гарри модель Крессида Бонас рассказала, почему они с наследником британского престола расстались. Отметим, что их роман длился три года, они расстались в 2014 году. По словам манекенщицы, причиной их размолвки стало то, что сама Крессида боялась не соответствовать Гарри и боялась быть для него несовершенной.

Кстати, ранее модель утверждала, что расставанием с принцем Гарри спровоцировало именно чрезмерное внимание со стороны прессы и общественности.

"Страх провала, страх отказа, страх не оправдать ожидания, страх быть несовершенной. Это ограничивало меня в определенных ситуациях в моей жизни", – сообщила Крессида изданию Daily Telegraph.

Также девушка призналась, что после расставания с Гарри, она поняла, чего хочет от жизни.

Напомним, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл познакомились в 2016 году. По версии большинства представителей СМИ встречу устроила Вайолет фон Вестенхольц, общая знакомая Меган и Гарри. По факту это было свидание вслепую (люди знают с кем знакомятся, но никогда не встречались и воочию друг дуга не видели), которое быстро переросло во взаимную симпатию, а вскоре и в любовь.

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Автор: Людмила Жукова