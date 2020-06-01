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Колишня подружка принца Гаррі розповіла, чому вони розлучилися

STYLERЖиття    01.06.2020 - 13:09
Колишня подружка принца Гаррі розповіла, чому вони розлучилися
Принц Гаррі зустрічався з моделлю три роки (колаж РБК-Україна)

Колишня подруга принца Гаррі модель Крессіда Бонас зустрічалася з ним три роки

Колишня кохана принца Гаррі модель Крессіда Бонас розповіла, чому вони з спадкоємцем британського престолу розлучилися. Зазначимо, що їх роман тривав три роки, вони розлучилися в 2014 році. За словами манекенниці, причиною сварки стало те, що сама Крессіда боялася не відповідати Гаррі і боялася бути для нього недосконалою.

До Речі, раніше модель стверджувала, що розставанням з принцом Гаррі спровокувало саме надмірна увага з боку преси і громадськості.

"Страх провалу, страх відмови, страх не виправдати очікування, страх бути недосконалою. Це обмежувало мене у певних ситуаціях у моєму житті", – повідомила Крессіда виданню Daily Telegraph.

Також дівчина зізналася, що після розставання з Гаррі, вона зрозуміла, чого хоче від життя.

Нагадаємо, що принц Гаррі та його дружина Меган Маркл познайомилися в 2016 році. За версією більшості представників ЗМІ зустріч влаштувала Вайолет фон Вестенхольц, спільна знайома Меган і Гаррі. По факту це було побачення наосліп (люди знають з ким знайомляться, але ніколи не зустрічалися і на власні очі один одного не бачили), яке швидко переросло у взаємну симпатію, а незабаром і в любов.

Як ми раніше писали, королева Єлизавета II вийшла з карантину і осідлала коня (фото).

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України принц Гаррі
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