Эти бюджтные споосбы помогут отчистить пятна от маркера с одежды

Бывают случаи, когда маркер оставляет на одежде пятна. Очистить их нетрудно, но стоит знать, как правильно это делать.

Об этом сообщает 5-Minute Crafts .

В частности, бывают случаи, когда школьники делают рисунки не только на бумаге, но и на себе. И тогда взрослые пытаются справиться с этой проблемой.

Как отчистить пятно от маркера

Перекись водорода

Этот способ можно использовать для белых вещей, ведь перекись водорода имеет отбеливающие свойства и может испортить цветную ткань.

Сначала нужно потереть пятна от маркера под прохладной проточной водой. Далее налейте на пятно 3-процентный раствор перекиси водорода и оставьте на некоторое время. После этого вещь постирайте.

Как отчистить пятна от маркера с одежды (5minutecrafts)

Средство для мытья посуды

Стоит прополоскать окрашенный предмет в прохладной воде, а затем вотрите в пятно средство для мытья посуду.

После этого одежду отложите на несколько часов и смойте как обычно.

Как отчистить пятна от маркера с одежды (5minutecrafts)

Нашатырный спирт

Для этого способа смешайте нашатырь и воду в соотношении 2 к 1. Далее прополощите вещь в прохладной воде и нанесите смесь непосредственно на пятно.

После этого оставьте ее на 5 минут. Затем осторожно потрите пятно зубной щеткой и постирайте.

Как отчистить пятна от маркера с одежды (5minutecrafts)

Нашатырный спирт и моющее средство

Смешайте 2 столовые ложки нашатырного спирта и 2 столовые ложки моющего средства и воду. Одежду положите в смесь и прополощите.

Далее с помощью губки для посуды нанесите этот раствор на пятно и оставьте на 10 - 15 минут. После этого вещь постирайте.

Как отчистить пятна от маркера с одежды (5minutecrafts)