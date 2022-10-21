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Бюджетний салат з буряка: додайте "секретний" інгредієнт і готуйте хоч щодня

Скріншот: Бюджетний салат з буряка
Автор: Світлана Мащенко

Буряк - недорогий осінній овоч, але ж який корисний! Якщо вам приїлися вінегрети і просто бурячок з майонезом, радимо урізноманітнити "буряковий сезон" салатиком з маринованими огірками (наш "секретний інгредієнт"), смаженою цибулькою та часничком.

Рецептом поділилася відома українська блогерка Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Буряк варений – 3 шт.
  • Мариновані огірки – 3 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Цукор – 1 ч. л.
  • Сіль, чорний мелений перець – до смаку
  • Часник – 1 зубчик
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Гірчиця у зернах – 1 ст. л.

Покрокове приготування

Наріжте цибулю на тонкі четвертинки і обсмажте на олії. Додайте цукор. Цибуля почне карамелізуватися і стане ще смачнішою.

Натріть буряки на великій тертці. Наріжте мариновані огірки кубиком чи слайсами-четвертинками.

Дрібно наріжте часник.

Змішайте усі інгредієнти. Додайте сметану, гірчицю, сіль та чорний мелений перець на свій смак.

Можна салат заправити майонезом.

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Також читайте про рецепт картопляного салату, який обожнюють німці.

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