Картопляний салат, який обожнюють німці: ви не зможете зупинитися!

Картопляний салат за німецьким рецептом – відмінний варіант зимового салату. Він настільки смачний, що вам буде важко зупинитися на одній порції.

Наріжте картоплю та мариновані огірки. Дрібно наріжте кріп та петрушку.

Тонко наріжте цибулю. Додайте лимонний сік, сіль та цукор. Залишіть цибулю маринуватися на 10-15 хвилин.

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