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Бюджетні кекси на кефірі, які можна готувати хоч щодня: простий рецепт

Ілюстративне фото кексів (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Швидікі і прості рецепти - справжня знахідка для тих, хто любить смачненьке, але має дуже мало часу на кондитерські викрутаси. Кекси на кефірі - саме такий рецепт.

Своїм способом поділилася кулінарка Лілія Цвіт на YouTube-каналі, яка пропонує зробити кексики шоколадними.

Інгредієнти на 12 шт.:

  • борошно - 170 г
  • цукор - 150 г
  • сода - 1 ч. л.
  • какао - 30 г
  • кефір - 200 мл
  • яйце - 1 шт.
  • олія - 80 мл

Покрокове приготування

З'єднайте просіяне борошно і просіяне какао. Окремо з'єднайте, яйце, цукор, ванільний цукор, кефір кімнатної температури, олію. Перемішайте вінчиком до однорідності.

Додайте до рідких сухі інгредієнти і замісіть рідке тісто, щоб не було грудочок.

Випікайте тісто в паперових формочках. Наповніть кожну форму на 2/3 і відправте кекси пектися в розігрітій до 170 градусів духовці приблизно на 30 хвилин.

Готову випічку посипте цукровою пудрою, коли кекси охолонуть.

Раніше кулінарка дала рецепт найдешевшого шоколадного торту

Крім того читайте про рецепт торту "Пломбір".

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