Бюджетные кексы на кефире, которые можно готовить хоть каждый день: простой рецепт

Быстрые и простые рецепты – настоящая находка для тех, кто любит вкусненькое, но имеет очень мало времени на кондитерские выкрутасы. Кексы на кефире – именно такой рецепт.
Своим способом поделилась кулинар Лилия Цвит на YouTube-канале, предлагающая сделать кексики шоколадными.
Соедините просеянную муку и просеянное какао. Отдельно соедините яйцо, сахар, ванильный сахар, кефир комнатной температуры, масло. Перемешайте венчиком до однородности.
Добавьте к жидким сухие ингредиенты и замесите жидкое тесто, чтобы не было комочков.
Выпекайте тесто в бумажных формочках. Наполните каждую форму на 2/3 и отправьте кексы печься в разогретой до 170 градусов духовке примерно на 30 минут.
Готовую выпечку посыпьте сахарной пудрой, когда кексы остынут.
Раньше кулинар дала рецепт самого дешевого шоколадного торта.
Кроме того читайте о рецепте торта "Пломбир".