Эта бюджетная хитрость поможет вырастить крупные и сладкие помидоры

Обычно, не всегда хочется применять промышленные комплексы, поэтому стоит обратить внимание на проверенные временем методы. К ним относится и подкормка на основе пшена.

Каковы преимущества данного способа

Отметим, что для приготовления удобрения можно брать самое дешевое пшено, поэтому метод получается достаточно бюджетным.

Этот способ способствует улучшению состояния растения, укрепляет иммунную систему, делает помидоры крепче и сильнее.

Также пшено помогает вырастить крупные и сладкие плоды.

Как сделать подкормку

Нужно в ведро воды отправить пару пачек пшена и оставить на три дня. Все это время состав следует перемешивать и затем ввести стакан древесной золы и довести смесь до однородного состояния.

Состав нужно процедить перед применением и разбавить равным количеством воды.

Поливать таким составом овощи необходимо лишь трижды. Подкормка выпадает на самые ответственные моменты развития - начало цветения, формирование завязей и начало плодоношения.

Причина малых плодов в томатах

Одной из основных причин малых плодов помидоров - это большое количество пасынков, слабая освещенность, недостаток калия (а также азота или фосфора), большая разница дневных и ночных температур.

Кроме того, через 30-40 дней после высадки рассады в солнечные дни с утра периодически на растениях удаляют нижние листья. К моменту созревания плодов все нижние листья должны быть обстрижены. Затем их продолжают удалять, или прореживать, но не выше 2-3-го соцветия.

Отметим, что удаление листьев улучшает воздухообмен растения, предотвращают появление и распространение фитофторы, ускоряют созревание плодов.