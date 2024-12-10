Бюджет чи преміум? За яку ціну люди найбільше купували смартфони у 2024 році

Результати опитування

Сайт Android Authority отримав понад 6,500 голосів в опитуванні, та прогноз для преміальних смартфонів невтішний. Більшість голосуючих (43,58 відсотка) націлені на пристрої, вартість яких менша за 499 доларів, що включає як смартфони середнього цінового сегмента, так і бюджетні моделі.

Водночас 32,93 відсотка учасників опитування обирають телефони вартістю від 499 до 999 доларів. Це не означає, що люди не планують купувати флагманські пристрої, вони просто не хочуть витрачати більше 999 доларів на топову модель або складаний телефон.

Лише 11,65 відсотків голосуючих готові витратити понад 1,000 доларів на новий смартфон. При цьому аналогічна кількість людей не планує купувати телефон цього року взагалі.

Результати проведеного опитування показують, що більшість голосуючих націлені на пристрої, вартість яких менша за 499 доларів (фото: Android Authority)

Що впливає на покупку смартфонів?

З опитування зрозуміло, що з вибором нового смартфона немає універсальної відповіді. Від пропозицій операторів до довгострокової підтримки програмного забезпечення - результати дослідження демонструють широкий спектр факторів, що впливають на процес ухвалення рішення про покупку.

Опитування показало, що для багатьох покупців важливими факторами при виборі смартфона стали час покупки та доступність. Часто знижки від операторів стають вирішальним моментом для тих, хто вже думає про оновлення пристрою.

Наприклад, один з учасників купив Pixel 8a, коли оператор запропонував його зі значною знижкою, що стало вигідною пропозицією для покупця. Також не рідкість, коли користувачі вибирають флагманські моделі, такі як Samsung Galaxy S23 за нижчими цінами завдяки знижкам.

Крім того, для деяких покупців важливим фактором стала зміна ставлення до смартфонів після придбання смарт-годинників. Для них телефон став свого роду допоміжним пристроєм, який виконує роль сервера для годинника.

Це впливає на вибір моделі, адже покупці починають враховувати не лише характеристики телефону, а й його довгострокову корисність.

Багато хто також шукає менш відомі бренди, щоб отримати якісний смартфон за більш доступною ціною Так, один з учасників опитування придбав Poco X6 Pro, щоб замінити свій старий телефон, і зазначив, що з новим пристроєм немає проблем з 5G. Це підкреслює зростання інтересу до бюджетних моделей, які можуть запропонувати високу якість за нижчими цінами.

Цінова чутливість залишається важливим фактором навіть для тих, хто може дозволити собі преміум-смартфони. Наприклад, деякі покупці вважають 1000 доларів надмірною ціною за телефон, коли можна знайти відмінний варіант за нижчу ціну.