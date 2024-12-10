Бюджет или премиум? За какую цену люди больше всего покупали смартфоны в 2024 году

Результаты опроса

Сайт Android Authority получил более 6,500 голосов в опросе, и прогноз для премиальных смартфонов неутешительный. Большинство голосующих (43,58 процента) нацелены на устройства, стоимость которых меньше 499 долларов, что включает как смартфоны среднего ценового сегмента, так и бюджетные модели.

В то же время 32,93 процента участников опроса выбирают телефоны стоимостью от 499 до 999 долларов. Это не значит, что люди не планируют приобретать флагманские устройства, они просто не хотят тратить более 999 долларов на топовую модель или складной телефон.

Только 11,65 процентов голосующих готовы потратить более 1,000 долларов на новый смартфон. При этом аналогичное количество людей не планируют покупать телефон в этом году вообще.

Результаты проведенного опроса показывают, что большинство голосующих нацелены на устройства, стоимость которых меньше 499 долларов (фото: Android Authority)

Что влияет на покупку смартфонов?

Из опроса ясно, что при выборе нового смартфона нет универсального ответа. От предложений операторов до долгосрочной поддержки программного обеспечения – результаты исследования демонстрируют широкий спектр факторов, оказывающих влияние на процесс принятия решения о покупке.

Опрос показал, что для многих покупателей важными факторами при выборе смартфона стали время покупки и доступность. Часто скидки от операторов становятся решающим моментом для тех, кто уже задумывается об обновлении устройства.

Например, один из участников купил Pixel 8a, когда оператор предложил его со значительной скидкой, что стало выгодным предложением для покупателя. Также не редкость, когда пользователи выбирают флагманские модели, такие как Samsung Galaxy S23, по более низким ценам благодаря скидкам.

Кроме того, для некоторых покупателей важным фактором стало изменение отношения к смартфонам после приобретения смарт-часов. Для них телефон стал своего рода вспомогательным устройством, выполняющим роль сервера для часов.

Это влияет на выбор модели, ведь покупатели начинают учитывать не только характеристики телефона, но и его долгосрочную полезность.

Многие также ищут менее известные бренды, чтобы получить качественный смартфон по более доступной цене. Так, один из участников опроса приобрел Poco X6 Pro, чтобы заменить свой старый телефон, и отметил, что с новым устройством нет проблем с 5G. Это подчеркивает растущий интерес к бюджетным моделям, которые могут предложить высокое качество по более низким ценам.

Ценовая чувствительность остается важным фактором, даже для тех, кто может позволить себе премиум-смартфоны. Например, некоторые покупатели считают 1000 долларов чрезмерной ценой за телефон, когда можно найти отличный вариант за более низкую цену.