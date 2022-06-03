Быстрый и вкусный рецепт домашнего хумуса: просто пальчики оближешь!

Если вам не нравится вкус магазинного хумуса или же смущает его цена - не огорчайтесь, ведь эту вкусную закуску можно легко приготовить и дома. Хумус подают с чипсами или питой, а кто-то просто мажет его на хлеб, также можно макать в него нарезанные соломкой кусочки моркови, огурца или сельдерея.