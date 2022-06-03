Быстрый и вкусный рецепт домашнего хумуса: просто пальчики оближешь!

Если вам не нравится вкус магазинного хумуса или же смущает его цена - не огорчайтесь, ведь эту вкусную закуску можно легко приготовить и дома. Хумус подают с чипсами или питой, а кто-то просто мажет его на хлеб, также можно макать в него нарезанные соломкой кусочки моркови, огурца или сельдерея.
Рецептом домашнего хумуса поделилась в Instagram нутрициолог Богдана Тарасюк.
1. Нут замочить предварительно в большом количестве холодной воды.
2. Отварить до готовности.
3. Жидкость слить, но оставить для доведения до нужной консистенции хумуса.
4. Взбиваем блендером, предварительно соединив все и выжав чеснок, до однородной консистенции, регулируя отваром из нута.
5. Специи по вкусу.
Просто и очень вкусно!
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