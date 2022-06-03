Швидкий і смачний рецепт домашнього хумуса: просто пальчики оближеш!

Якщо вам не подобається смак магазинного хумуса або ж бентежить його ціна - не засмучуйтеся, адже цю смачну закуску можна легко приготувати і вдома. Хумус подають з чіпсами або пітою, а хтось просто маже його на хліб, також можна вмочати в нього нарізані соломкою шматочки моркви, огірка або селери.
Рецептом домашнього хумуса поділилася в Instagram нутриціолог Богдана Тарасюк.
1. Нут замочити попередньо у великій кількості холодної води.
2. Відварити до готовності.
3. Рідину злити, але залишити для доведення до потрібної консистенції хумуса.
4. Збиваємо блендером, попередньо з'єднавши все і вичавивши часник, до однорідної консистенції, регулюючи відваром з нуту.
5. Спеції за смаком.
Просто і дуже смачно!
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