Очень быстрые маринованные шампиньоны: можно смаковать через час или закатать в банки

Маринованные шампиньоны - невероятная вкуснятина, которую можно есть как закуску, а можно добавлять в салаты или другие любимые блюда с грибами.
Рецептом поделилась украинская кулинар на своем канале в YouTube Смаколики Юлі.
Возьмите маленькие шампиньоны, если большие - разрежьте пополам. Хорошо помойте и обсушите грибы.
Налейте в посуду, где будут вариться грибы, воду, масло, уксус, всыпьте соль, сахар, специи. Поставьте на воду и доведите до кипения. Всыпьте грибы в маринад и проварите 15 минут после закипания.
Далее можете выкладывать в банки и закатывать, а можно смаковать уже через час!
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