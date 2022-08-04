Очень быстрые маринованные шампиньоны: можно смаковать через час или закатать в банки

Ингредиенты (на 2 банки 0,5 л):

1 кг шампиньонов

1/2 стакана воды (130г)

50-80 г уксуса 9%

50 мл масла

1 ст. л. сахара

1 ч. л. соли

специи - перец горошком, кориандр, зерна горчицы (на ваш выбор)

Пошаговое приготовление грибочков

Возьмите маленькие шампиньоны, если большие - разрежьте пополам. Хорошо помойте и обсушите грибы.

Налейте в посуду, где будут вариться грибы, воду, масло, уксус, всыпьте соль, сахар, специи. Поставьте на воду и доведите до кипения. Всыпьте грибы в маринад и проварите 15 минут после закипания.

Далее можете выкладывать в банки и закатывать, а можно смаковать уже через час!