Швидкі малосольні огірки, які можна подавати до столу вже через 4 години
Щоб приготувати малосольні огірки і ними поласувати, не треба витрачати багато часу. А для нашого рецепту вам не знадобиться навіть банка, адже засолити їх можна просто в пакеті.
Рецепт з'явився у Facebook "Хазяїн. Дім, сад, город".
Інгредієнти:
- 500 г огірків
- 0,5 ст. ложки солі
- 1 пучечок кропу
- 2-3 зубчики часнику
- перець (за бажанням)
Покрокове приготування
Помийте огірки й обріжте в них хвостики, складіть в поліетиленовий пакет.
У пакет з огірками висипте сіль, додайте кріп, часник (нарізаний тонкими пластинами).
Пакет зав'яжіть на щільний вузол, добре струсіть огірки (щоб сіль і спеції рівномірно розподілилися по всіх огірках) та приберіть пакет у холодильник на верхню полицю.
Кожні 30 хвилин діставайте пакет із холодильника і струшуйте.
До столу огірки можна буде подавати вже через 4 години.
Фото: facebook.com/hozjain.ua
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