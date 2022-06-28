Швидкі малосольні огірки, які можна подавати до столу вже через 4 години

Щоб приготувати малосольні огірки і ними поласувати, не треба витрачати багато часу. А для нашого рецепту вам не знадобиться навіть банка, адже засолити їх можна просто в пакеті.

Інгредієнти:

500 г огірків

0,5 ст. ложки солі

1 пучечок кропу

2-3 зубчики часнику

перець (за бажанням)

Покрокове приготування

Помийте огірки й обріжте в них хвостики, складіть в поліетиленовий пакет.

У пакет з огірками висипте сіль, додайте кріп, часник (нарізаний тонкими пластинами).

Пакет зав'яжіть на щільний вузол, добре струсіть огірки (щоб сіль і спеції рівномірно розподілилися по всіх огірках) та приберіть пакет у холодильник на верхню полицю.

Кожні 30 хвилин діставайте пакет із холодильника і струшуйте.

До столу огірки можна буде подавати вже через 4 години.

Фото: facebook.com/hozjain.ua