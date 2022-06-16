Как помочь ребенку, если ему страшно: экспресс-метод от психолога

Многие украинские дети сейчас испытывают чувство страха. Кто-то боится звука сирен, кто-то любых громких звуков. А еще дети боятся оставаться одни в своих комнатах и постелях, боятся разлучаться с родителями и даже ходить в детский сад.

Как объясняет известный детский психолог Светлана Ройз , тема детского страха разного возраста сейчас очень обострена. Она рассказала экспресс-методы, которые быстро помогут справиться в такой ситуации.

Быстрые методы справиться со страхом

Стресс спровоцировал то, что ребенок уже давно мог пройти в своей "возрастной норме". Ниже - простые действия, которые могут использоваться для детей и даже для взрослых.

1. Представь, что вокруг тебя сфера, которая светится. Ладошками (пантомимой) вокруг себя строим границы. Все, что пугает - остается за этой сферой. Она состоит из твоей собственной силы и нашей (родительской) любви.

2. Предложите крепко сжать нашу руку. Скажите - в тебе столько силы, которая поможет справиться с любым страхом.

3. Возвращаем ребенка в чувство "настоящего" - просим дотронуться к нескольким разным по фактуре и температуре объектов, найти 2-3 объекта зеленого цвета (зеленый воспринимается как спокойный и безопасный), выпить воды, сказать "бррррр", скорчить какую-то смешную гримасу.

4. Оттолкнуть страшный образ руками - отбросить его от себя со звуком.

5. Растереть ладони, положить на почки, растереть ладони, положить на ребра, растереть ладони и простучать свое тело - как будто выбиваешь коврик.

6. Научите ребенка, что у него есть "волшебная кнопка", которая помогает справиться со страхом. Она находится между мизинцем и безымянным пальцем.

7. Представьте, что, то, что нас пугает, мы уменьшаем - до такого размера, что можно сдавить в кулак, спрятать в спичечный коробок.

8. Крикнуть громко: Страх, уходи! Я тебя не боюсь!

9. Добавить к образу, который пугает, какую-то смешную деталь (например, на образ злого человека нацепить бантик, или огромные уши слона или куриные лапки).

10. Если ребенка испугал образ, который он увидел в мультфильме - картинка страшного события, то предложите представить, что мы этот образ отправляем обратно в мультфильм. В мир мультфильмов. Хлопаем в ладоши, как бы "запечатываем" его образ в мультфильме. Можно предложить этот образ стереть ластиком.

11. Если ребенка напугал страшный сон - после пробуждения становимся режиссерами и меняем сюжет.

12. Если ребенка напугал звук - помассировать ушки, обязательно сказать, что это был звук (чего именно, какой именно). Но уже все прошло, мы в безопасности.

13. Представляем, что страх уменьшаем и кладем в сейф. Закрываем сейф на замок, перевязываем цепью и отправляем под землю, на дно океана, на другую планету.

Важно помнить!

Когда ребенок говорит, что ему страшно - самый большой страх, что его не примут и будут высмеивать. Самый странный страх мы воспринимаем, как реальный - он есть в реальности ребенка, и мы должны помочь, не обесценивая его чувства.

Если мы ему скажем - ничего страшного нет, ребенок не перестанет бояться. Он останется со своим страхом наедине.

Мостики для близости

Поддержка: Вместо слов "ты же большой, тут нечего бояться" (это иррациональные слова, звучат как обесценивание), скажите - ты выглядишь напуганным, вижу, что тебе страшно.

Близость: Я с тобой (можно сказать словами, можно обнять, взять на руки, за руку). Чего ты боишься? - нам важно, чтобы ребенок от общего "я боюсь" перешел к конкретному (я боюсь темноты, я боюсь нападения монстров, я боюсь потеряться). Когда мы знаем, что конкретно пугает ребенка, мы можем выбрать способ трансформации.

Нормализация: Знаешь, я боялась в твоем возрасте и даже сейчас иногда боюсь. Сейчас то, что происходит, действительно страшно. Я точно знаю, что мы справимся. И предложите ребенку способы быстрой трансформации, которые описаны выше.