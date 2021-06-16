Как быстро заснуть: ученые назвали 7 способов

Что поможет быстро заснуть?

Эксперты советуют попробовать метод "4-7-8", который разработал врач Эндрю Вейл. Это упражнение поможет успокоиться и расслабить нервную систему перед сном. Схема дыхания такова: сначала нужно выдохнуть весь воздух со звуком, закрыть рот и медленно вдыхать в течение 4 секунд. Далее задержать воздух на 7 секунд, затем снова выдыхать в течение 8 секунд. Упражнение надо повторить несколько раз.

Организм человека должен иметь свою систему регуляции. Если просыпаться и ложиться в одно время каждый день, внутренние часы будут поддерживать регулярный график. Взрослым нужно спать 7-9 часов.

Кроме того, если человек находится в стрессе, то ему трудно заснуть. Ученые говорят, что йога положительно влияет на качество сна. Медитация также расслабляет мозг, помогает избавиться от лишних мыслей и тревоги.

Фото: его для улучшения сна (pixabay)

По словам экспертов, еда перед сном влияет на качество сна. Блюда, которые содержат много углеводов, нарушают здоровый ночной отдых. Кроме того, жирную и тяжелую пищу следует употреблять за 4-5 часов до сна.

Спокойная музыка улучшает сон. Врачи советуют оставить в плейлисте спокойные песни, которые будут бороться с бессонницей.

Фото: музыка для улучшения сна (pexels)

Физическая активность полезна для здорового и полноценного сна. Упражнения в течение дня помогут преодолеть стресс, но важно придерживаться привычных нагрузок и не переусердствовать.

Некоторые люди очень чувствительны к гаджетам. Поэтому необходимо выключить все гаджеты на ночь. Телевизор, смартфон и другие приборы излучают синий свет, который в темноте влияет на мозг и глаза негативно.

Фото: гаджеты перед сном необходимо выключить (pexels)

Полезные привычки, которые помогут улучшить сон: