UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Как быстро заснуть: ученые назвали 7 способов

Автор: Тетяна Самарук

У каждого человека иногда бывает, что хочется спать, но заснуть не получается. Миллионы людей в мире страдают от бессонницы и не могут найти истинную причину.

Ученые Healthline советуют придерживаться простых правил, которые помогут нормализовать режим сна.

Что поможет быстро заснуть?

Эксперты советуют попробовать метод "4-7-8", который разработал врач Эндрю Вейл. Это упражнение поможет успокоиться и расслабить нервную систему перед сном. Схема дыхания такова: сначала нужно выдохнуть весь воздух со звуком, закрыть рот и медленно вдыхать в течение 4 секунд. Далее задержать воздух на 7 секунд, затем снова выдыхать в течение 8 секунд. Упражнение надо повторить несколько раз.

Организм человека должен иметь свою систему регуляции. Если просыпаться и ложиться в одно время каждый день, внутренние часы будут поддерживать регулярный график. Взрослым нужно спать 7-9 часов.

Кроме того, если человек находится в стрессе, то ему трудно заснуть. Ученые говорят, что йога положительно влияет на качество сна. Медитация также расслабляет мозг, помогает избавиться от лишних мыслей и тревоги.

Фото: его для улучшения сна (pixabay)

По словам экспертов, еда перед сном влияет на качество сна. Блюда, которые содержат много углеводов, нарушают здоровый ночной отдых. Кроме того, жирную и тяжелую пищу следует употреблять за 4-5 часов до сна.

Спокойная музыка улучшает сон. Врачи советуют оставить в плейлисте спокойные песни, которые будут бороться с бессонницей.

Фото: музыка для улучшения сна (pexels)

Физическая активность полезна для здорового и полноценного сна. Упражнения в течение дня помогут преодолеть стресс, но важно придерживаться привычных нагрузок и не переусердствовать.

Некоторые люди очень чувствительны к гаджетам. Поэтому необходимо выключить все гаджеты на ночь. Телевизор, смартфон и другие приборы излучают синий свет, который в темноте влияет на мозг и глаза негативно.

Фото: гаджеты перед сном необходимо выключить (pexels)

Полезные привычки, которые помогут улучшить сон:

  • Соблюдайте режим сна. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Не стоит нарушать режим на выходных.
  • Ложитесь спать только если чувствуете себя уставшим.
  • Час до сна посвятите отдыху: примите успокоительную ванну, почитайте книжку.
  • Создайте удобное место для сна (стоит обеспечить тишину и уменьшить освещение, используйте удобную кровать, подушку и постель).
  • Проветрите спальную комнату перед сном и установите комфортный для вас температурный режим.

Ранее мы сообщали, что ночные пробуждения многое расскажут о здоровье.

Также врач назвала неожиданную причину бессонницы.

Читайте РБК-Украина в Google News
сон