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Как быстро и вкусно запечь картофель без духовки: на приготовление уйдет только 10 минут

Автор: Татьяна Самарук

Приготовить ужин за 10 минут, пожалуй, мечта каждой хозяйки. Это вполне реально. В частности, для этого не нужно ждать, пока разогреется духовка и запечется картофель.

Так, интересным методом приготовления поделилась фудблогерка"bird_nadin" в Instagram.

Для запеченного картофеля в микроволновой печи нужны следующие ингредиенты:

  • картофель;
  • твердый сыр;
  • сливочное масло;
  • специи.

Способ приготовления:

Для начала картофель нужно помыть и положить в пакет или замотать в пищевую пленку.

Затем с помощью зубочистки сделайте несколько проколов и нагреть в микроволновке - примерно 10 минут.

В конце разрежьте пополам, положите сверху сливочное масло и посыпьте сыром.

Рецепт запеченного картофеля в микроволновке (скрин с видео)

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