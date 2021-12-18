Как быстро и вкусно запечь картофель без духовки: на приготовление уйдет только 10 минут

Для запеченного картофеля в микроволновой печи нужны следующие ингредиенты:

картофель;

твердый сыр;

сливочное масло;

специи.

Способ приготовления:

Для начала картофель нужно помыть и положить в пакет или замотать в пищевую пленку.

Затем с помощью зубочистки сделайте несколько проколов и нагреть в микроволновке - примерно 10 минут.

В конце разрежьте пополам, положите сверху сливочное масло и посыпьте сыром.

Рецепт запеченного картофеля в микроволновке (скрин с видео)