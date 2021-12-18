Як швидко та смачно запекти картоплю без духовки: на приготування піде тільки 10 хвилин

Для запеченої картоплі в мікрохвильовій печі потрібні наступні інгредієнти:

картопля;

твердий сир;

вершкове масло;

спеції.

Спосіб приготування:

Для початку картоплю потрібно помити та покласти в пакет, або замотати у харчову плівку.

Потім за допомогою зубочистки зробіть декілька проколів та нагріти у мікрохвильовці - приблизно 10 хвилин.

В кінці розріжте навпіл, покладіть зверху вершкове масло та посипте сиром.

Рецепт запеченої картоплі в мікрохвильовці (скрін з відео)