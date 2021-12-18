Как быстро и вкусно запечь картофель без духовки: на приготовление уйдет только 10 минут
Приготовить ужин за 10 минут, пожалуй, мечта каждой хозяйки. Это вполне реально. В частности, для этого не нужно ждать, пока разогреется духовка и запечется картофель.
Так, интересным методом приготовления поделилась фудблогерка"bird_nadin" в Instagram.
Для запеченного картофеля в микроволновой печи нужны следующие ингредиенты:
- картофель;
- твердый сыр;
- сливочное масло;
- специи.
Способ приготовления:
Для начала картофель нужно помыть и положить в пакет или замотать в пищевую пленку.
Затем с помощью зубочистки сделайте несколько проколов и нагреть в микроволновке - примерно 10 минут.
В конце разрежьте пополам, положите сверху сливочное масло и посыпьте сыром.
Рецепт запеченного картофеля в микроволновке (скрин с видео)
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